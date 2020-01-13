Костышин озвучил систему штрафов в Колосе

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал, как поддерживается дисциплина в команде.

"Иногда трудно сдержать себя после несправедливых решений арбитров по отношению к моей команде. Хочется быть сдержанным, но не всегда получается. Президент один раз устно наказал, когда пропускал поединок против Шахтера. А так я собственноручно внес в кассу две тысячи гривен за одну желтую карточку.

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Наказание игроков чисто символическое. Например, за опоздание на 1-2 минуты должен внести в кассу 500 гривен. За лишний вес могут быть больше. Нужно же отмечать окончание сезона за какие-то деньги", – поделился Костышин в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Колос впервые в своей истории вышел в УПЛ и занимает достаточно высокое место, как для новичка – седьмая ступенька.

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