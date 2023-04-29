Руслан Костышин больше не будет тренировать Аксу, сообщает пресс-служба команды.

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46-летний наставник расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон. Вместе с ним команду покидают и его ассистенты – Виктор Уляницкий, Владимир Аржанов и Андрей Федоренко.

Напомним, Костышин возглавлял команду с января 2022 года. В текущем сезоне Аксу после 7-ми туров идет на предпоследней строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана, набрав 4 очка (1 победа, 1 ничья и 5 поражений).

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