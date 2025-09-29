"Если анализировать игру, играли две равные команды – по классу, по качеству. А игру решили эпизоды, дуэли. Даже гол, который забил Металлист 1925, там игрок поскользнулся и дал ударить Денису Антюху по воротам и забить гол. Поэтому мы наседали, соперники наседали.

Инициативой владели мы, потом соперники – такие качели были. У нас чемпионат такой – бывают равные игры, но эпизод решает, один гол решает судьбу матча. Рано или поздно это бы случилось – наша серия без поражений завершилась, к сожалению. Будем начинать другую.

Мне кажется, что эта серия уже давила психологически на нас, на футболистов. Это в прессе много звучало – вот опять Колос не проиграл. И она зажимала игроков, которые были менее раскованными в атаке. Где-то больше думали, как не проиграть. Это, по моему мнению.

Даже на тренеров она начала давить, ты думаешь, чтобы она продолжалась. Сейчас можно выдохнуть, потому что я думаю, она уже начала мешать.

В раздевалке было молчание. Игроки уже привыкли не проигрывать. Это поражение первое с апреля. В ледяную воду нас окунули. Это непривычное состояние для нас. Но я же говорю – возможно, оно пойдет нам на пользу.

Соперник нам навязал свою игру. У соперника также хорошие футболисты, хорошие приобретения. Я считаю, что это богатый клуб, он покупает таких футболистов – сборников Украины, нападающих, которых не за маленькую сумму приобрели.

Соперник не дал нам сыграть в полную силу, но я считаю, что не было такого, что только одна команда полностью владела инициативой. Если откровенно, у хозяев лучше смотрелись фланговые атакующие полузащитники. Они более крепкие, более креативные были. У нас более легкие фланги. Вот в этом было преимущество", – сказал Костышин на пресс-конференции.

