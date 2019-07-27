Костышин объяснил, почему его сын не играет в основе Колоса

Главный тренер новичка УПЛ Руслан Костышин поделился мнением о работе с родным сыном.

"Когда отец тренирует сына – это сложная ситуация. Выпустишь – скажут, что тянешь, не выпустишь – сын скажет, что ты к нему цепляешься. Пока Денис у меня в стартовом составе ни одного матча не сыграл. Не заслужил.

"Раньше футболисты приходили в Колос через знакомства, а сейчас у нас есть имя", – Костышин

Меня, конечно, никто не трогает по этому поводу. Но ситуация действительно непростая. Иногда срываюсь на него на тренировках. Он в студенческую сборную ехал, так тихо было на тренировках, вернулся – снова крик", – сказал главный тренер коваливцев в интервью Tribuna.

Денис Костышин в сезоне 2018/19 провел за Колос 16 матчей, в которых отметился тремя голами.

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