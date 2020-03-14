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Костышин: Нет смысла играть без болельщиков – траурная обстановка никому не нужна

22:56 20 Читати українською
Костышин: Нет смысла играть без болельщиков – траурная обстановка никому не нужна
Руслан Костышин / ФК Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин откровенно высказался о проведении матчей УПЛ без зрителей.

"Нет смысла играть без болельщиков. Для кого этот футбол? Так можно поехать снова в Турцию на сборы и провести свой чемпионат. Он должен проходить с болельщиками. А если нельзя – нужно останавливать и ждать, когда разрешат. Траурная обстановка никому не нужна. Нет азарта. Всем это не нравится", – цитирует Костишина официальный сайт Александрии.

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Напомним, согласно решению Кабмина, все матчи УПЛ должны проходить без зрителей до 3 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19. 17 марта в УЕФА пройдет масштабная конференция, на которой будут обсуждать будущее европейского футбольного сезона.

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УПЛ Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин
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