"Перед матчем еврокубков мы в обязательном порядке сдали тесты на коронавирус. Они показали отрицательный результат. По моему мнению, собранной информации по Риеке было более чем достаточно, чтобы качественно подготовиться к противостоянию. О сильных и слабых сторонах Риеки говорить не буду, так как соперник тоже анализирует сказанное о нем представителями конкурента.

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На этом этапе уже нужно учитывать каждую мелочь. Ослабит ли Риеку продажа голеадора Антонио Чолака в греческий ПАОК? Сложно сказать, ведь Риека сразу же арендовала талантливого нападающего Сандро Куленовича из загребского Динамо. К тому же, я всегда придерживался мнения, что более важно, как сыграла твоя команда, и сработали ли домашние заготовки", – заверил Костышин в комментарии Metaratings.

Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Риека – Колос состоится 24 сентября. На предыдущей стадии ковалевцы выбили Арис (2:1).

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