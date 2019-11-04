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Костышин не пришел на пресс-конференцию после поражения от Олимпика – ассистент объяснил отсутствие наставника Колоса

16:59 54 Читати українською
Костышин не пришел на пресс-конференцию после поражения от Олимпика – ассистент объяснил отсутствие наставника Колоса
Руслан Костышин / Фото ФК Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин пропустил традиционную пресс-конференцию после матча 13 тура УПЛ против Олимпика (1:2).

70’ Павел Ореховский
 
Евгений Пасич 59’
Виталий Балашов 88’
59’ Евгений Пасич
70’ Павел Ореховский
88’ Виталий Балашов

Ассистент главного тренера коваливской команды Сергей Кузнецов ответил на вопросы журналистов после игры.

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"У младшего Костышина подозрение на серьезную травму. Можно понять родительские чувства. Человек волнуется. Именно это и стало причиной того, что пришел я. Обследование покажет, пока трудно что-то понять. Скорее всего, это что-то серьезное. Он услышал хруст. С такими ощущениями, скорее всего, это крестообразные связки", – обьяснил Кузнецов в эфире программы Великий футбол.

Напомним, в матче против Олимпика хавбек Колоса Денис Костышин получил неприятное повреждение в одном из столкновений и покинул поле лишь с помощью врачей.

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Руслан Костышин Руслан Костышин Денис Костышин Денис Костышин Колос - Олимпик Колос Колос
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