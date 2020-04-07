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Костышин назвал условие, при котором Колос сможет приступить к тренировкам

17:35 14 Читати українською
Костышин назвал условие, при котором Колос сможет приступить к тренировкам
Руслан Костышин / Фото из открытых источников

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал о ближайших планах команды.

"Я хотел бы попробовать тренироваться группами по 5-6 человек. После каждой группы проводить в помещении уборку, дезинфекцию, чтобы не было бактерий.

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Президент поддержал меня, чтобы все футболисты заехали в Ковалевку на карантин. Условия – все пройдут тест на коронавирус. В Ковалевке очень строго с этим. Село закрыто, все следят, чтобы не было коронавируса. Президент хочет, чтобы всех футболистов обследовали, чтобы они не занесли в село инфекцию. И только тогда начнем работать", – сказал Костышин в комментарии канала "Футбол 1".

Напомним, Колос после 23 туров занимает в чемпионате Украины шестое место, набрав 26 очков.

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коронавирус Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин
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