Костышин назвал отличия между Первой лигой и УПЛ

Главный тренер Колоса Руслан Костышин сравнил уровень Первой лиги и Украинской премьер-лиги.

"Разница действительно есть. Сначала мы думали, что она незначительная, казалось, что безболезненно сможем быстро адаптироваться в высший дивизион. На эмоциях и кураже выиграли первые несколько матчей. Но потом наступил момент отрезвления, пришлось привыкать к уровню УПЛ и на это потребовалось время.

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Прежде всего разница в уровне борьбы, атлетичности. В элитном дивизионе стало больше физической борьбы. Кроме то, конечно же, скорости тоже выше, нужно быстрее принимать решение", – поделился Костышин в комментарии Команда№1.

Напомним, Колос впервые в своей истории вышел в УПЛ и занимает достаточно высокое место, как для новичка – седьмая позиция.

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