toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Костышин назвал отличия между Первой лигой и УПЛ

16 января 09:48 208 Читати українською
Костышин назвал отличия между Первой лигой и УПЛ
Руслан Костышин / фото из открытых источников

Главный тренер Колоса Руслан Костышин сравнил уровень Первой лиги и Украинской премьер-лиги.

"Разница действительно есть. Сначала мы думали, что она незначительная, казалось, что безболезненно сможем быстро адаптироваться в высший дивизион. На эмоциях и кураже выиграли первые несколько матчей. Но потом наступил момент отрезвления, пришлось привыкать к уровню УПЛ и на это потребовалось время.

Колос арендовал хавбека Зари

Прежде всего разница в уровне борьбы, атлетичности. В элитном дивизионе стало больше физической борьбы. Кроме то, конечно же, скорости тоже выше, нужно быстрее принимать решение", – поделился Костышин в комментарии Команда№1.

Напомним, Колос впервые в своей истории вышел в УПЛ и занимает достаточно высокое место, как для новичка – седьмая позиция.

Под Зобором, відроги Трібеча та середньовічні пейзажі: куди потрапив Анатолій Дем'яненко

blog_ava
Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт
17 января
931
Теги
Первая лига УПЛ Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
43
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук