"Впечатления положительные, ведь команде удалось победить, продемонстрировав при этом неплохую игру. Мы очень ответственно подготовились к матчу, потому что видели, как Львов показал себя в поединке против Миная.

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Наши ребята – молодцы. Они прислушались к нашим советам. Футболисты всегда являются самыми главными в футбольной команде. Если они выполнят то, о чем договаривались перед игрой, то все получится хорошо, иначе – ничего не будет.

Я доволен отношением к игре. Наши футболисты должны профессионально выполнять свои обязанности – это в первую очередь. Тот костяк, который есть сейчас, позволяет нам бороться за места в верхней части турнирной таблицы. Но все решает отношение к делу", – сказал Костышин в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, в матче 15-го тура УПЛ Колос на выезде одолел Львов со счетом 2:0 и расположился на шестой строчке турнирной таблицы.

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