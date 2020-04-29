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Костышин надевал пиджак лишь однажды за всю тренерскую карьеру – повод был совсем невеселый

10:38 34 Читати українською
Костышин надевал пиджак лишь однажды за всю тренерскую карьеру – повод был совсем невеселый
Руслан Костышин / Сайт Колоса

Главный тренер Колоса Руслан Костышин обьяснил, почему во время матчей предпочитает спортивный стиль.

Наставник ковалевцев имеет не слишком приятные воспоминания о единственном случае, когда решил сменить имидж.

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"Надену ли когда-нибудь пиджак и рубашку? Однажды я уже надел пиджак, когда думал, что мне "фанера" уже. После матча должен был идти. Я решил, что 5 лет не надевал, то хотя бы надену, когда будут выгонять. Знал ли я об уходе перед матчем? Да все об этом знали", – признался Костышин в интервью YouYube-каналу Бомбардир.

Добавим, что украинский специалист возглавляет Колос с 2014 года, пока это его единственный клуб в тренерской карьере. Сезон 2019/20 стал для ковалевцев дебютным в УПЛ, и они сразу пробились в верхнюю шестерку.

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