Процесс поиска нового главного тренера для ковалёвского Колоса может свернуть на неожиданный путь. "Хлеборобы" изучают вариант с возвращением Руслана Костышина.

Керівництво ковалівців продовжує пошуки нового керманича команди, повідомляє Metaratings.

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В шорт-лист боссов Колоса входят 5-6 специалистов, но среди них нет экс-коуча Черноморца Романа Григорчука. Информация о переговорах и его возможном назначении появилась накануне. Кроме того, "хлеборобы" готовы вернуть на должность Руслана Костышина. 44-летний специалист прошел с Колосом путь из любителей в Премьер-лигу и ушел в отставку в августе.

С тех пор Колос тренируют временные тренеры. Сначала ковалёвцами руководил Сергей Кузнецов, а перед матчем 14-го тура против Шахтера эту задачу на себя взял Ярослав Вишняк.

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