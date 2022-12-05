Экс-полузащитник Колоса Денис Костышин в ближайшее время хочет попробовать свои силы за океаном.

Костышин разорвал соглашение с Александрией по обоюдному согласию и уже покинул расположение клуба, сообщает Динамомания.

Костышин-младший разорвал контракт с Александрией – хавбек за год наиграл всего 130 минут

Денис уже вроде бы определился, куда хочет перебраться – сын Руслана Костышина хочет попробовать себя в американском USL – аналог английского Чемпионшипа. Однако пока неизвестно, в какой конкретно клуб перейдет

Полузащитник присоединился к Александрии свободным агентом в январе 2022 года. Костышин-младший сразу получил травму плеча, а затем чемпионат Украины досрочно завершили из-за войны. Новая кампания также оказалась неудачной для 25-летнего игрока – всего 3 матча (130 минут) и один гол. Контракт с Александрией действовал до лета 2024-го, однако стороны решили разойтись раньше.

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