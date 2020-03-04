Костышин: Мастерство игроков Динамо сказывается – Цыганков вышел, получил пространство и забил

Главный тренер Колоса Руслан Костышин подытожил поражение от Динамо (0:2) в 21 туре УПЛ.

"Футболисты, которые пришли в команду, добавили нам мастерства. Но мастерство игроков Динамо сказывается. Вышел Цыганков, получил пространство и забил. В самой подготовке мы ничего не меняли. Формула успеха в самой команде. Постепенно развиваемся, у нас уже есть свои болельщики . К игрокам у меня нет претензий. Сегодняшнее удаление – тоже опыт.

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Мы не опустили руки и во втором тайме пытались сравнять счет. Показали характер. VAR – это хорошо. Даже если у Кожушко был миллиметровый офсайд, он все равно был. Главное, чтобы все были в равных условиях. Сегодня VAR помог, но пусть он будет на всех матчах. Михайличенко правильно об этом сказал. Сегодня все было справедливо, мне не на что жаловаться", – цитирует Костышина Динамомания.

Напомним, в следующем туре Колос будет принимать другого гранда УПЛ – донецкий Шахтер, матч состоится 8 марта.

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