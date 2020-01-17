Костышин: Колос взял на просмотр двух французов, один из них был в академии Ливерпуля

Главный тренер Колоса Руслан Костышин анонсировал возможное усиление команды.

"Взяли двух французов на просмотр, один из них был на просмотре в академии Ливерпуля. Посмотрим, как они будут выглядеть. Если футболист хороший, сможет помочь команде, то почему нет? Но они должны быть на голову сильнее.

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Игроки, которых мы уже подписали – действительно хорошие исполнители. Если бы не согласие президента, то переходы не состоялись бы. Довольны, что подписали Богданова, мне нравится, как он ведет игру. Надеемся, что станем более разнообразными в плане ведения игры, в позиционных атаках. Он умеет сохранить мяч, сменить вектор атаки", – сказал Костышин в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, свои зимние сборы Колос будет проводить в Турции. Паузу коваливцы встретили на седьмой строчке УПЛ, набрав 20 очков.

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