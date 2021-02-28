Наставник Колоса Руслан Костышин после поединка с Рухом (1:2) нацелился на матч против Динамо.

"Нашим болельщикам большое спасибо. Мы знали, что будет много зрителей, но сомневались из-за того, что были плохие погодные условия. Прогнозировали и снег, и дождь. Было гораздо холоднее, чем накануне.

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Но болельщики пришли, заполнили стадион и поддерживали нашу команду. Обидно только, что не сумели их порадовать. Надеюсь, что сделаем это в следующих играх. Уже в среду игра с Динамо в Кубке, поэтому у нас есть возможность реабилитироваться", – цитирует Костишина официальный сайт клуба.

Напомним, Динамо и Колос встретятся в рамках четвертьфинала Кубка Украины 3 марта, начало в 17:00.

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