Костышин: Колос должен выигрывать в переходных встречах – шанс выйти в еврокубки может быть раз в жизни

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал поражение от Шахтера в 31-м туре УПЛ и рассказал об амбициях команды в борьбе за выход в Лигу Европы.

"Команда старалась, было большое желание. Играли обновленным составом. Очень хотели добыть в матче с Шахтером какие-то очки, хотя понимаем, что это сложно. Несмотря на то, что соперник играл не основным составом, все равно большая разница в скорости и мастерства.

Шахтер – Колос: Каштру оценил выступление полумолодежного состава "горняков"

Мы выглядели хорошо, но класс есть класс. Трудно весь матч оставаться с Шахтером на равных. А когда на замену вышли все звезды, нам стало сложнее. Старались, создали немало моментов... Шахтер сильнее – это нужно признать.

О межсезонье говорить еще рано. У нас впереди встреча с Динамо, к которой будет очень много внимания. У меня есть коллектив, который должен выигрывать в переходных матчах. Шанс выйти в еврокубки может быть раз в жизни. Ребята могут вписать свои имена и имя клуба Колос в историю", – цитирует Костышина официальный сайт Колоса.

Напомним, поражение оставило Колос на последней строчке первой шестерки с 29 очками, "горняки" с 81 пунктом продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ.

Шахтер – Колос: невнятная игра молодёжи "горняков", благородный Тайсон, классные ковалёвцы и проблемы дончан в воздухе