Костышин: Игроки Колоса еще не осознали, что они в Премьер-лиге

Тренер команды из Коваливки Руслан Костышин рассказал о состоянии своих игроков в начале подготовительного цикла.

"Работаем, набираем форму. Пока не чувствуем волнение, переживания появятся где-то за неделю до чемпионата. Пока нет ощущения, что мы в Премьер-лиге – обычная подготовка, как и во все годы. Та же программа, ничего не меняем.

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У нас была маленькая пауза, всего лишь двадцать дней выходных, поэтому не думаю, что мы будем долго втягиваться. Несколько дней будет беговая работа и укрепления мышц. Сделаем ставку на силовую выносливость и тактику, взаимодействие команды.

Не думаю, что ребята за девятнадцать дней потеряли свои качества. Нет явных проблем, чтобы кто-то заметно выпадал в тренировочном процессе. Заметно, что игрокам действительно трудно, ведь мы сразу задали хороший темп.

Умение новичков покажут контрольные поединки. Мы видели их игры, следили с помощью Wyscout. Хочется посмотреть на них в играх, на их взаимодействие и как они будут выполнять поставленные требования.

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У нас нет проблемных позиций, имеем достаточно сбалансированный состав. Хочется только качественное усиление, чтобы новички могли добавить конкуренции нашим игрокам", – рассказал Костышин клубному каналу Колоса на Youtube.

Напомним, коваливцы завоевали место в элите украинского футбола, одолев в переходных матчах Черноморец.