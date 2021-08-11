"Мы переиграли соперника территориально, владели преимуществом, но создали мало голевых моментов. Шахтер играл низким блоком по схеме 5-3-2. Очень трудно находить свободные зоны против такой схемы. А если и находишь, то нужно обладать идеальным мастерством, чтобы ими воспользоваться.

Шахтер Караганда – Колос – 0:0 (пенальти – 3:1) – видеообзор матча

Я доволен тем, как ми игру вели, но недоволен отсутствием голевых моментов. Созданного вчера мало для выхода в следующую стадию. Мы нормально отрабатывали пенальти, Нуриев был лучшим на тренировках. Такие вещи не натренируешь. Это психология. О чем думает игрок, пока идет от центра поля до 11-метровой отметки.

Мне кажется, что дальше в турнире нам попадались бы более открытые команды. Это проблема практически всех украинских команд – играть первым номером в атакующий футбол. Для этого нужны хорошие исполнители, которые умеют работать с мячом на маленьком пространстве. Нам лучше даются игры, когда мы играем от обороны или в средней зоне, но сегодня мы не могли так играть, потому что соперник позволял атаковать. Понимаю, что нас будут критиковать в Украине, но мы это заслужили", – сказал Костышин в комментарии пресс-службе Колоса.

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