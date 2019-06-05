toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ УАФ ПОРТУГАЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ

Костышин: Если Колос выйдет в Премьер-лигу, то возможно, что будет играть на НСК Олимпийский

08:52 148 Читати українською
Костышин: Если Колос выйдет в Премьер-лигу, то возможно, что будет играть на НСК Олимпийский
Руслан Костышин / официальный сайт Колоса

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал ничью в первом матче плей-офф против Черноморца (0:0).

 

"Равная игра в плане тактики, и каких перестроек. Черноморец, возможно, действовал острее у штрафной, но я не думаю, что это была выигрышная игра для одной или другой команды. Думаю, ничейный счет закономерен.

Черноморец – Колос – 0:0 – видеообзор матча

Дело в том, что когда часто играешь такие игры, то становишься сильнее. Если мы будем играть такие игры, то тоже будем становиться сильнее. В любом чемпионате в низшей лиге интенсивность игры ниже. Мы мечтаем играть в Премьер-лиге, и все для этого делаем. Независимо, выйдем мы в Премьер-лигу или не выйдем, 10 числа начинается строительство нового стадиона.

Если останемся в Первой лиге, то, наверное, будем играть на стадионе имени Банникова, а если выйдем в УПЛ, то, наверное, будем договариваться с теми, кто пойдет на уступки, – Оболонь-Арена, стадион Динамо или НСК Олимпийский", – цитирует Костышина официальный сайт Черноморца.

Черноморец расписал ничью с Колосом в первом поединке плей-офф Премьер-лиги

blog_ava
Гранада вернулась в Ла Лигу, опередив клубы Зозули и Селезнева
09:52
155
Теги
Динамо им. В. Лобановского НСК Олимпийский Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин Черноморец - Колос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
43
мин
Португалия
21:45
Швейцария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук