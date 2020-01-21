Костышин: Часть игроков отравились, трое из них не смогли сыграть в спарринге

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал товарищеский матч против Академики Клинчень (3: 0).

"Не буду раскрывать тактические схемы. Пробуем разные. В сезоне мы играли иначе. Пока первый этап сборов, можно попробовать другие схемы. Посмотрим, если будет получаться, будем их применять. Все зависит от футболистов, могут ли они играть в такой схеме. Пробуем для себя, чтобы могли играть по-разному.

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Опытные футболисты привыкли к нагрузкам, а вот молодой Соловейчик немного попал в яму. Пока не хочу оценивать, все вернулись из отпуска в разной форме. Единственное – стараются все, атмосфера хорошая. Это радует. Часть игроков отравилась, трое не смогли сыграть в спарринге. Литвин тоже, но он быстро восстановился", – поделился Костышин в комментарии пресс-службе Колоса.

Напомним, Колос разгромил Академику Клинчень (3:0) в спарринге, голами отметились Литвин, Кожушко и Морозко.

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