Украинский наставник казахского Акса Руслан Костышин пытается поддерживать среди своих игроков максимально дружественную и непринужденную атмосферу.

Костышин пригласил в свой новый клуб голкипера Колоса

Во время совместного обеда команда решила поздравить своего одноклубника с днем ​​рождения. Пока футболисты пели юбиляру "Happy Birthday to you", Костышин, подойдя сзади, с разгона погрузил голову футболиста в торт. Не остановили украинца и зажженные свечи, которые в большом количестве торчали из сладкого продукта и могли лишить игрока глаза. Такой поступок разсмешал как самого фигуранта, так и окружающих.

Напомним, Костышин возглавил павлодарский Аксу 17 января. Украинец подписал с казахским клубом контракт на два года.

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