"Хотим усилить все позиции. Планируем подписать около 5 новичков. Не буду называть фамилии игроков, ведь с ними ведутся переговоры. Хочет ли кто-то покинуть Колос? Первоочередная наша задача – продолжить сотрудничество с футболистами, у которых заканчиваются контракты. Пока никто не собирается покидать Колос. Возможно, 10 июня, когда команда выйдет из отпуска, мне кто-то об этом скажет, не знаю.

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В интернете появлялась информация о том, что Колос может подписать Ситчинаву, Нуриева и Шину. Не имею права ее комментировать. Относительно потенциальных новичков, то руководство ведет переговоры с разными футболистами. Я могу только сказать клубному менеджменту, что мне нужен тот или иной игрок. Далее – уже их дело. Я не веду переговоры, ведь я главный тренер, а не президент или вице-президент", – резюмировал Костышин в комментарии Footboom.

Напомним, Колос завершил сезон на 4-й строчке УПЛ, которая позволила пробиться в квалификацию первого розыгрыша Лиги конференций.

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