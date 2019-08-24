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Костышин – о разгроме от Ворсклы: У Колоса нет опыта

17:50 58 Читати українською
Костышин – о разгроме от Ворсклы: У Колоса нет опыта
Руслан Костышин / фото: Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился впечатлениями после матча 5-го тура УПЛ против Ворсклы (0:3).

 
Игорь Пердута 4’
Игорь Пердута 54’
Юрий Коломоец 73’
4’ Игорь Пердута
54’ Игорь Пердута
73’ Юрий Коломоец

"Впечатления от матча отрицательные. Относительно игры, то наша команда не имеет права делать такие подарки своим соперникам на первой минуте. После такого сразу должен меняться план на игру. У нас не хватает запаса прочности, чтобы спокойно относиться к такому развитию ситуации. Нет опыта.

Колос – Ворскла – 0:3 – видео голов и обзор матча

Ошибка, ребята растерялись, начали прятаться, играть не в свойственной себе манере. Гол поменял все. Вышли после перерыва и сразу второй гол.

Качество игры не устраивает. К этому все шло, с Десной мы также выглядели плохо, очень много моментов было у наших ворот.

Ворскла на выезде разгромила Колос

У нас были проблемы – не играли два основных центрбека, но это не оправдывает такую ​​игру. Что касается судейства, не хочу комментировать не просмотрев видео", – цитирует Костышина пресс-служба Колоса.

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Колос - Ворскла Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин
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