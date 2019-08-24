Костышин – о разгроме от Ворсклы: У Колоса нет опыта

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился впечатлениями после матча 5-го тура УПЛ против Ворсклы (0:3).

"Впечатления от матча отрицательные. Относительно игры, то наша команда не имеет права делать такие подарки своим соперникам на первой минуте. После такого сразу должен меняться план на игру. У нас не хватает запаса прочности, чтобы спокойно относиться к такому развитию ситуации. Нет опыта.

Колос – Ворскла – 0:3 – видео голов и обзор матча

Ошибка, ребята растерялись, начали прятаться, играть не в свойственной себе манере. Гол поменял все. Вышли после перерыва и сразу второй гол.

Качество игры не устраивает. К этому все шло, с Десной мы также выглядели плохо, очень много моментов было у наших ворот.

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У нас были проблемы – не играли два основных центрбека, но это не оправдывает такую ​​игру. Что касается судейства, не хочу комментировать не просмотрев видео", – цитирует Костышина пресс-служба Колоса.