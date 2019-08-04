Костышин – о победе над Олимпиком: Нельзя сказать, что Колос показал хороший футбол

Главный тренер Колоса Руслан Косишин прокомментировал победу своей команды над Олимпиком во втором туре УПЛ.

"Игра была тяжелой. Возможно, сказалось эмоциональное состояние после матча с Мариуполем, где мы отдали много сил. Наша команда неплохо выглядела в первые 15 минут, после чего то ли мы подсели, то ли Олимпик заиграл активнее.

Колос благодаря пенальти вырвал победу у Олимпика

Затем мы получили удаление. Не могу занести первый тайм нам в актив. Мы выглядели хуже соперника. На второй тайм мы уже вышли более уверенными в себе и даже вдесятером не позволили Олимпику ничего создать у наших ворот.

Три удаления и гол с пенальти в видеообзоре матча Олимпик – Колос – 0:1

При этом мы сами искали свои моменты у ворот соперника. Нельзя сказать, что мы показали хороший футбол, но главное, что смогли выстоять и завоевать хороший результат", – цитирует Костышина официальный сайт Олимпика.