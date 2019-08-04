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Костышин – о победе над Олимпиком: Нельзя сказать, что Колос показал хороший футбол

4 августа 22:49 36 Читати українською
Костышин – о победе над Олимпиком: Нельзя сказать, что Колос показал хороший футбол
Руслан Костышин / Олимпик

Главный тренер Колоса Руслан Косишин прокомментировал победу своей команды над Олимпиком во втором туре УПЛ.

66’ Герман Пеньков
90+3’ Алию Абубакар
 
Евгений Смирный 43’
Виталий Гавриш 68’
43’ Евгений Смирный
66’ Герман Пеньков
68’ Виталий Гавриш
90+3’ Алию Абубакар

"Игра была тяжелой. Возможно, сказалось эмоциональное состояние после матча с Мариуполем, где мы отдали много сил. Наша команда неплохо выглядела в первые 15 минут, после чего то ли мы подсели, то ли Олимпик заиграл активнее.

Колос благодаря пенальти вырвал победу у Олимпика

Затем мы получили удаление. Не могу занести первый тайм нам в актив. Мы выглядели хуже соперника. На второй тайм мы уже вышли более уверенными в себе и даже вдесятером не позволили Олимпику ничего создать у наших ворот.

Три удаления и гол с пенальти в видеообзоре матча Олимпик – Колос – 0:1

При этом мы сами искали свои моменты у ворот соперника. Нельзя сказать, что мы показали хороший футбол, но главное, что смогли выстоять и завоевать хороший результат", – цитирует Костышина официальный сайт Олимпика.

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Олимпик - Колос Олимпик Олимпик Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин
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