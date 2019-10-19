Костышин – первый дисквалифицированный за желтые карточки тренер в Премьер-лиге

Наставник Колоса Руслан Костышин вошел в историю украинского футбола.

Главный тренер Колоса из Коваливки Руслан Костышин стал первым в истории украинской Премьер-лиги тренером, пропустившим матч из-за перебора желтых карточек. За поединком 11-го тура УПЛ против Шахтера он наблюдал с трибун стадиона ОСК Металлист.

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В предыдущих десяти турах 42-летний специалист получил четыре "горчичника", которые превратились в дисквалификации. Обязанности главного тренера Колоса во время матча с "горняками" выполнял ассистент Костышина – Сергей Кузнецов. Это уже второй рекорд наставника Колоса со знаком "минус" – ранее в этом сезоне он стал первым тренером в истории УПЛ, который получил желтую карточку.

Напомним, в матче 11-го тура УПЛ Шахтер в Харькове разгромил Колос со счетом 6:0. Дублем отметились Жуниор Мораес и Тайсон, еще по голу забили Евгений Коноплянка и Додо. Следующий матч Колос проведет на выезде против Мариуполя 26 октября в 14:00.

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