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Костышин – первый дисквалифицированный за желтые карточки тренер в Премьер-лиге

10:08 42 Читати українською
Костышин – первый дисквалифицированный за желтые карточки тренер в Премьер-лиге
Руслан Костышин / Фото из открытых источников

Наставник Колоса Руслан Костышин вошел в историю украинского футбола.

5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес
 
5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес

Главный тренер Колоса из Коваливки Руслан Костышин стал первым в истории украинской Премьер-лиги тренером, пропустившим матч из-за перебора желтых карточек. За поединком 11-го тура УПЛ против Шахтера он наблюдал с трибун стадиона ОСК Металлист.

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В предыдущих десяти турах 42-летний специалист получил четыре "горчичника", которые превратились в дисквалификации. Обязанности главного тренера Колоса во время матча с "горняками" выполнял ассистент Костышина – Сергей Кузнецов. Это уже второй рекорд наставника Колоса со знаком "минус" – ранее в этом сезоне он стал первым тренером в истории УПЛ, который получил желтую карточку.

Напомним, в матче 11-го тура УПЛ Шахтер в Харькове разгромил Колос со счетом 6:0. Дублем отметились Жуниор Мораес и Тайсон, еще по голу забили Евгений Коноплянка и Додо. Следующий матч Колос проведет на выезде против Мариуполя 26 октября в 14:00.

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Источник: Футбол 24
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