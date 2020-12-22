"Год был очень изнурительным физически, эмоциональный в хорошем плане. Это лучший год в истории нашего клуба. Усиление? Оно будет, но точечное. Не будет больших изменений. Будем смотреть на каждую позицию по игроку, но будут ли они сильнее наших...

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В зимний трансферный период очень сложно подписать игрока, ведь все контракты рассчитаны до лета. Чтобы зимой кого-то пригласить, нужно его выкупать. Мы пока такого сделать не можем", – отметил Костышин в эфире передачи "Футбольный формат".

Напомним, что Колос по итогам сезона 2019/20 получил место в квалификации Лиги Европы – впервые в своей истории.

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