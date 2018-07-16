Костов может возглавить Шахтер Караганду

Болгарский тренер Николай Костов, известный своей работой в Украине, может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.

Николай Костов ведет переговоры с казахским клубом Шахтер Караганда, сообщает sport.kz.

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Болгарский специалист присутствовал на матче Астана – Шахтер (2:0).

Клуб из Караганды после 18 туров идет на предпоследней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Казахстана.

Последним местом работы Костова была каменская Сталь, которая по итогам сезона 2017/2018 вылетела из УПЛ.