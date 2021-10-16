"Знаете, это такая черта характера, которая у него от природы заложена – спокойствие. И рассудительность. У человека нет мандража. Даже если он совершает ошибку, то все равно продолжает оставаться хладнокровным.

Golden Boy-2021: названы финалисты премии – Мудрик и Забарный остались за бортом

Впервые он с нами поехал в Хоффенхайм, когда ему было 16 лет. И с того времени он два года плотно играл в основном составе, и эта игровая практика помогла ему сейчас быть в основе первой команды и национальной сборной.

Я думаю, там и родителями многое заложены – воспитание, спокойствие, уверенность в своих силах, физические природные данные", – сказал Костюк в программе "Бомбардир".

Напомним, из-за серьезных проблем в защите киевлян Луческу после прихода в Динамо привлек в первую команду 18-летнего Забарного, который почти сразу стал игроком основы. Впоследствии он получил вызов в национальную сборную, за которую уже провел 17 матчей. Интересно, что Илья попал в нынешний список номинантов на престижную премию Golden Boy, войдя в топ-40 лучших молодых игроков мира.

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