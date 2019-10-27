Костюк: Тренера Шахтера U-19 не удалили, потому что арбитр не понимает испанский язык

Главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк поделился впечатлениями от победы в принципиальном матче над Шахтером U-19 (2:1).

"Хороший соперник, хорошая игра. Тактика, которую мы выбрали на игру, сработала. Достаточное количество моментов создавали. Реализовали их, что не получалось в предыдущих играх. В начале второго тайма пропустили быструю контратаку и гол, но не расклеились, забили гол и доиграли игру до конца.

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Момент с пенальти можно считать переломным. У ребят появилась дополнительная мотивация. Скажу, что в этой игре присутствовала нервозность, поэтому было много брака. Напряжение не давало игрокам спокойно принимать решения и играть в свою игру.

Когда сопернику начинают помогать судьи, я об этом никогда не говорю, но здесь уже зашкаливали эмоции. Четвертый арбитр не понимает, какие слова тренер Шахтера говорит на испанском, а мои слова понимает. Меня удалил, а испанца нет. Желтую мне показал арбитр, когда Мудрик ударил по ногам Шулянскому без мяча, а он этот момент даже не видел. Четвертый и боковой арбитры тоже не подсказывают, хотя это у них на глазах происходит. Меня это удивляет.

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Красная Волошину? Он не имеет права апеллировать к судьям. Это я могу кричать им с бровки. Хотя там чистый отбор был, и наша команда выходила три в одного. Но судья счел нужным поставить штрафной и убрать контратаку.

В принципе, все игроки темп и динамику выдержали, несмотря на длительный перелет. На эти игры с Шахтером ребятам не нужно дополнительной мотивации. Мы стараемся сделать так, чтобы такое настроение было на все матчи", – поделился Костюк в комментарии Динамомании.

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