Как часто вас спрашивают, что вы можете, а первая команда – нет? Почему вы побеждаете Барселону и Баварию, а они – нет?

– Конечно, многие спрашивают, почему на юношеском уровне мы обыгрываем Баварию. Я сразу привожу пример – мы же играли достойно, доходили в 1/4 финала наша взрослая команда.

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– Это было очень давно.

– Ну, очень давно. Но все равно при Реброве выходили из группы, с Порту, Челси играли достойно. Все зависит от подбора игроков, – сказал Костюк в программе Трендец.

Напомним, Динамо U-19 сразится со сверстниками из Депортиво за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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