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Костюченко подняли зарплату более чем в 10 раз, – Андриюк

21:48 157 Читати українською
Костюченко подняли зарплату более чем в 10 раз, – Андриюк
Вадим Костюченко / УАФ

Известный журналист Константин Андриюк узнал, какаяя теперь зарплата у первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

"А давайте все порадуемся за хорошего человека – первого вице-президента ФФУ (УАФ) Вадима Костюченко. Согласно моей информации, ему недавно подняли зарплату.

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Официальная зарплата Костюченко до февраля 2019 году в ГС УАФ (ФФУ) составляла 32 тысячи гривен. На все эти деньги он умудрялся содержать жену, 2 детей и скромный Лексус 570.

Но! Согласно моей информации первому вице-президенту УАФ (ФФУ) недавно подняли зарплату. ВНИМАНИЕ! 400 тысяч гривен.

Я точно знаю, что в феврале по Костюченко проводилось журналистское расследование. И возможно таким образом в УАФ (ФФУ) пытаются его обелить.
Просто подняв зарплату", – написал Андриюк в своем Facebook.

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