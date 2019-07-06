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Костевич забил великолепный гол с дальней дистанции в матче Леха против Митьюлланда Довбика

22:02 18 Читати українською
Костевич забил великолепный гол с дальней дистанции в матче Леха против Митьюлланда Довбика
Игроки Леха поздравляют Костевича / Фото официального сайта клуба

Защитник Владимир Костевич стал одним из главных действующих лиц в товарищеской игре Леха и Митьюлланда.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Лех – Митьюлланд – 2:1

Голы: Костевич, 34, Йевтич, 56 – Паулинью, 53

Яремчук отметился голом за Гент в третьем подряд матче

Владимир открыл счет великолепным выстрелом с 35 метров, который застал врасплох голкипера соперников. Этот гол так и остался единственным в первом тайме. Сразу после замены Костевича Лех пропустил, однако уже через несколько минут Йевтич восстановил преимущество своей команды и установил итоговые цифры на табло – 2:1. Украинский форвард Митьюлланда Артем Довбик вышел на замену, впрочем результативными действиями не отметился.

Соболь отличился ассистом в первом матче за Брюгге, однако команда потерпела сокрушительное поражение

Напомним, Костевич защищает цвета Леха с января 2017 года. До этого он выступал за Карпаты.

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Видеоновости Артем Довбик Артем Довбик Украинцы за рубежом Мир Товарищеские матчи Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех Митьюлланд Митьюлланд
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