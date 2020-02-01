Костевич: У меня был шанс сыграть с Шахтером в Лиге чемпионов

Экс-защитник Карпат Владимир Костевич, ныне защищающий цвета польского Леха, рассказал об атмосфере в чемпионате Польши и вариантах продолжения карьеры.

"Я сыграл недавно свой 100-й матч за Лех. Сейчас я старожил команды, больше всех матчей сыграл за Лех. Имел хороший вариант летом. Меня не отпустили. Сказали, что рассчитывают на меня, не готовы к моему уходу. Это клуб из другого чемпионата, который играл в еврокубках – Динамо Загреб. У меня был шанс сыграть с Шахтером в Лиге чемпионов.

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На матчи Леха при хороших результатах приходит 20-25 тысяч болельщиков. На матчи с топ-командами – до 40 тысяч. Когда играешь при таком количестве людей, чувствуешь эмоцию, адреналин, хочется играть.

Есть интрига в чемпионате. Угадать победителя матча или победителя на чемпионство в этом сезоне практически невозможно. Мне хотелось выиграть какие-то кубки. Мог выиграть Кубок Польши, но проиграли в финале, где мы были фаворитами. Затем боролись за чемпионство, но не удалось", – сказал Костевич в интервью программе Футбол NEWS.

Напомним, воспитанник львовского футбола перебрался из Карпат в Лех в январе 2017 года за 300 тысяч евро. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,25 млн евро.

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