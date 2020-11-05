"Не так я планировал и мечтал начать свою карьеру в Динамо, но, к сожалению, травмы – это часть футбола и чтобы травмироваться, не нужно провести много времени в команде, это происходит за доли секунды, и может случиться на одной из первых тренировок в новом клубе.

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Я был прооперирован и это только первый этап, дальше – настойчивый и тяжелый труд на пути к возвращению. Уверен, что этот опыт пойдет мне на пользу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться еще сильнее. Хочу поблагодарить всех за поддержку, которая дает мне силы и мотивирует в этот непростой период. До встречи на футбольных полях!" – написал Костевич на своей странице в Facebook.

Напомним, к Динамо защитник официально присоединился 6 октября, подписав с киевлянами соглашение сроком на 3 года. Костевич сразу получил травму крестообразных связок и рискует пропустить около 6 месяцев.

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