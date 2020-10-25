Новичок Динамо Владимир Костевич, который пока не успел дебютировать за свой новый клуб, вынужден будет лечь под нож.

Как сообщил после матча с Александрией главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу, Владимир Костевич травмировался и длительное время не сможет помочь своей команде. Кроме того, румынский наставник сознался, что на новичка киевлян ждет хирургическое вмешательство.

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Официальный сайт "бело-синих" вскоре сообщил, что в понедельник, 26 октября, Костевич отправится в немецкий Мюнхен для проведения артроскопической операции. Предварительный характер травмы левого защитника – повреждение мениска и передней крестообразной связки колена.

После проведения артроскопии станет известен окончательный диагноз и сроки восстановления футболиста.

Напомним, Костевич является воспитанником Карпат, а с 2017 года выступал в составе Леха. К Динамо защитник официально присоединился 6 октября, подписав с киевлянами соглашение сроком на 3 года.

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