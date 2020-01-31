Костевич признался, что рассчитывал на вызов в сборную Украины после завершения карьеры Шевчука

Левый защитник Леха Владимир Костевич не оставляет надежд получить вызов в сборную Украины.

"Был такой момент, когда все журналисты стали об этом писать. В сборной была проблема с левым защитником, когда Шевчук завершил карьеру. Начали писать, что можно попробовать Костевича. У меня тогда был хороший период и с командой, и персонально для меня .

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Был хороший сезон, мы неплохо выступали, я стабильно играл. Тогда я действительно ждал вызова в сборную. Уже подсознательно думал, как там прикольно, как вести себя в компании. К сожалению, вызов тогда я не получил. Но ничего, я продолжил работать. Конечно, это моя мечта, я неоднократно это подчеркивал. Если правильно делать свою работу, рано или поздно я добьюсь своего", – подчеркнул Костевич в комментарии ТРЕНДЕЦ.

Напомним, основным левым защитником сборной Украины в отборе на Евро-2020 был Виталий Миколенко (Динамо), а его конкурентом Эдуард Соболь (Брюгге).

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