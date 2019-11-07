Костевич получил подарок за юбилейный матч в составе Леха

Защитник польского Леха Владимир Костевич получил награду за 100 сыгранных матчей за клуб.

Владимир Костевич получил специальную футболку с 100-ым номером в честь юбилейного матча за Лех и опубликовал соответствующее фото в своем Instagram.

Костевич голом помог Леху разгромить соперника в Кубке Польши

Отметим, что в последнем матче Лех разгромил Ресовию в Кубке Польши (4:0), а Костевич отметился одним из голов.

К слову, украинец провел 11 матчей за польский клуб в текущем сезоне, отметившись 1 забитым мячом. Добавим, что Костевич выступает в составе Леха с января 2017 года.

Наші за кордоном: геніальні Зозуля і Яремчук, серія Яковенка, Худоб’як виграє дуель в екс-динамівця