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Костевич получил подарок за юбилейный матч в составе Леха

21:04 46 Читати українською
Костевич получил подарок за юбилейный матч в составе Леха
Владимир Костевич / соцсети

Защитник польского Леха Владимир Костевич получил награду за 100 сыгранных матчей за клуб.

Владимир Костевич получил специальную футболку с 100-ым номером в честь юбилейного матча за Лех и опубликовал соответствующее фото в своем Instagram.

Костевич голом помог Леху разгромить соперника в Кубке Польши

Отметим, что в последнем матче Лех разгромил Ресовию в Кубке Польши (4:0), а Костевич отметился одним из голов.

К слову, украинец провел 11 матчей за польский клуб в текущем сезоне, отметившись 1 забитым мячом. Добавим, что Костевич выступает в составе Леха с января 2017 года.

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Допис, поширений Vova Kostevych (@kostevych_8)

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех
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