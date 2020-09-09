"Мы бы просто не допустили бы, чтобы у такого опытного игрока оставалось 6 месяцев до конца контракта, мы бы его обязательно продлили. Но это было наше общее решение. Мы ценим игровые качества Костевича. Особенно первый год в команде был успешным для него.

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Но наступил момент, когда Владимиру нужны новые вызовы, он проиграл конкуренцию Пухачу. Нужен новый стимул и изменения. Костевич, наверное, никогда бы не заслужил предложения от такого клуба, как Динамо, если бы не перешел в Лех и не показал здесь себя хорошо. Он был хорош в большинстве матчей.

Мы же получаем возможность привнести в команду свежую кровь в лице Тимотеуша Пухача. Мы приняли совместное решение, которое пойдет на пользу обеим сторонам и не стали продлевать контракт", – поделился Ржаса в комментарии Glos Wielkopolski.

Отметим, что соглашение 27-летнего игрока обороны с познаньским клубом действует до 31 декабря 2020-го. Срок контракта Костевича с Динамо составляет 3 года.

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