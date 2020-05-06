Костевич: Не вижу смысла переходить с украинского на русский – это не мой родной язык

Защитник Леха Владимир Костевич объяснил свою принципиальную позицию в языковом вопросе.

"Мне трудно говорить за всех, почему переходят на русский. Возможно, причина в среде или тому подобное. Если говорить обо мне, то я не вижу смысла переходить на русский в Украине. Думаю, что все у нас понимают украинский язык.

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Не вижу смысла переходить с украинского на русский, потому что это не мой родной язык, я не владею им так свободно. Я думаю на украинском, поэтому так и говорю. Если общаться с украинцем, даже если его основной язык русский, то он меня поймет", – цитирует Костевича Tribuna.

Напомним, 27-летний защитник является воспитанником львовского футбола и в течение последних трех сезонов выступает за польский Лех.

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