Костевич не поможет Руху в сентябре – арендованный защитник Динамо никак не оправится от травмы
11:29 - Читати українською
Львовский клуб пока не сможет рассчитывать на помощь Владимира Костевич.
Защитник "желто-черных" Владимир Костевич по-прежнему тренируется по индивидуальной программе, сообщает Meta Ratings.
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Скорее всего 28-летний защитник вряд ли дебютирует за свою новую команду в сентябре.
Напомним, Костевич получил травму икроножной мышцы находясь еще в расположении киевского клуба.
К слову, уже сегодня Рух в рамках 7-го тура УПЛ примет на своем поле Зарю. Начало встречи в 14:00.
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