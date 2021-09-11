Львовский клуб пока не сможет рассчитывать на помощь Владимира Костевич.

Защитник "желто-черных" Владимир Костевич по-прежнему тренируется по индивидуальной программе, сообщает Meta Ratings.

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Скорее всего 28-летний защитник вряд ли дебютирует за свою новую команду в сентябре.

Напомним, Костевич получил травму икроножной мышцы находясь еще в расположении киевского клуба.

К слову, уже сегодня Рух в рамках 7-го тура УПЛ примет на своем поле Зарю. Начало встречи в 14:00.

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