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Костевич не поехал на кубковый матч Леха – отстранение связывают с Динамо

17 августа 23:02 - Читати українською
Костевич не поехал на кубковый матч Леха – отстранение связывают с Динамо
Владимир Костевич / Фото из открытых источников

Польский Лех, похоже, решил проучить украинца Владимира Костевича после подписания предварительного контракта с киевлянами.

Лех отстранил от команды экс-карпатовца, сообщает Wyborcza.pl со ссылкой на собственные источники.

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Украинец не поехал с поляками на матч Кубка Польши. По информации издания, тренерский штаб принял такое решение из-за подписаного контракта с киевским Динамо, который не согласовали с руководством Леха. Костевич имел на это право, потому что до окончания контракта с познаньским клубом оставалось меньше шести месяцев. После этого срока, по правилам ФИФА, игрок может начать переговоры и подписать соглашение с новым клубом.

Отметим, что соглашение 27-летнего игрока обороны с познаньским клубом действует до 31 декабря 2020. Срок контракта Костевича с Динамо составляет 3 года.

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