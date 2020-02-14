Костевич назвал главное отличие между чемпионатами Украины и Польши

Украинский защитник польского Леха Владимир Костевич выделил главное преимущество польской Екстраклясы над УПЛ.

"В польских командах больше стабильности. В УПЛ много команд имели финансовые проблемы, насколько я знаю, некоторые команды до сих пор имеют эти проблемы. Например, в Говерле футболисты по десять месяцев не получали зарплату.

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Огромный плюс для игрока и его клуба, когда ты не думаешь о том, выплатят тебе деньги или нет. Когда ты просто делаешь свою работу как можно лучше и не думаешь о том, исчезнет твоя команда с футбольной карты или нет. В тех же Карпатах нас давила ситуация со снятием очков, не знали, можем ли мы подписывать новых футболистов. Так что, я считаю, что есть существенная разница", – цитирует Костевич inPoland.

Напомним, Костевич перешел в Лех из львовских Карпат в 2017 году. Его контракт с польским клубом рассчитан до 30 июня.

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