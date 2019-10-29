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Костевич голом помог Леху разгромить соперника в Кубке Польши

19:53 10 Читати українською
Костевич голом помог Леху разгромить соперника в Кубке Польши
Владимир Костевич / фото из открытых источников

Украинский защитник Владимир Костевич отметился голом в Кубке Польши.

Кубок Польши, 1/16 финала

Ресовия – Лех – 0:4

Голы: Гюткьер, 38, 45, Костевич, 47, Мархвински, 54.

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27-летний украинец помог познаньскому Леху разгромить Ресовию из Жешува в 1/16 финала Кубка Польши. На 47-й минуте матча Костевич подключился к атаке Леха левым флангом, получил передачу от партнера и из пределов штрафной поразил ворота Ресовии. В итоге его команда одержала уверенную победу – 4:0.

Отметим, что этот гол стал дебютным для Костевича в текущем сезоне.

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