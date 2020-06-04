Диего Коста заключил соглашение с испанским правосудием, чтобы не сесть в тюрьму – форварду озвучили жесткие условия

Форвард Атлетико Диего Коста уже жалеет, что в свое время решил обойти испанское законодательство.

Завершился судебный процесс над Диего Костой, где его обвинили в неуплате налогов в 2014-м за контракт с брендом Adidas, сообщает AS.

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Прокуроры требовали для звезды "матрасников" полгода тюрьмы и 500 тысяч евро штрафа. Форвард пошел навстречу следствию и признал свою вину. В итоге, Диего получил полугодовой условный срок и обязательство уплатить еще 507 тысяч евро. Стоит отметить, что по этому делу Коста уже заплатил 1,1 млн евро ранее.

Вместо 6-ти месяцев тюрьмы форвард дополнительно заплатит еще 36 тысяч евро.

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