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Диего Коста заключил соглашение с испанским правосудием, чтобы не сесть в тюрьму – форварду озвучили жесткие условия

14:10 38 Читати українською
Диего Коста заключил соглашение с испанским правосудием, чтобы не сесть в тюрьму – форварду озвучили жесткие условия
Диего Коста (слева) / Фото AS

Форвард Атлетико Диего Коста уже жалеет, что в свое время решил обойти испанское законодательство.

Завершился судебный процесс над Диего Костой, где его обвинили в неуплате налогов в 2014-м за контракт с брендом Adidas, сообщает AS.

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Прокуроры требовали для звезды "матрасников" полгода тюрьмы и 500 тысяч евро штрафа. Форвард пошел навстречу следствию и признал свою вину. В итоге, Диего получил полугодовой условный срок и обязательство уплатить еще 507 тысяч евро. Стоит отметить, что по этому делу Коста уже заплатил 1,1 млн евро ранее.

Вместо 6-ти месяцев тюрьмы форвард дополнительно заплатит еще 36 тысяч евро.

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Теги
Испания футбольные финансы Диего Коста Диего Коста Атлетико Атлетико
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