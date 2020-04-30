Коста шедевром наказал Рому в Лиге чемпионов – Шахтер вспомнил выстрел своей экс-звезды

Пресс-служба Шахтера вспомнила самый успешный сезон донецкого клуба в Лиге чемпионов.

В сезоне Лиги чемпионов 2010/11 Шахтер в 1/8 финала встречался с Ромой. Тогда "горняки" разбили соперника со счетом 6:2 по сумме двух матчей.

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Шахтер решил вспомнить классный выстрел Дугласа Косты в ответном матче на Стадио Олимпико.

Напомним, что в четвертьфинале донецкому клубу достался будущий триумфатор турнира – Барселона. Шахтер уступил без шансов (0:5, 0:1).

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ