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Коста шедевром наказал Рому в Лиге чемпионов – Шахтер вспомнил выстрел своей экс-звезды

17:46 14 Читати українською
Коста шедевром наказал Рому в Лиге чемпионов – Шахтер вспомнил выстрел своей экс-звезды
Дуглас Коста / Фото ФК Шахтер

Пресс-служба Шахтера вспомнила самый успешный сезон донецкого клуба в Лиге чемпионов.

В сезоне Лиги чемпионов 2010/11 Шахтер в 1/8 финала встречался с Ромой. Тогда "горняки" разбили соперника со счетом 6:2 по сумме двух матчей.

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Шахтер решил вспомнить классный выстрел Дугласа Косты в ответном матче на Стадио Олимпико.

Напомним, что в четвертьфинале донецкому клубу достался будущий триумфатор турнира – Барселона. Шахтер уступил без шансов (0:5, 0:1).

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