Коста-Рика – Сербия – 0:1 – видео гола и обзор матча

ЧМ 2018 — 16:59 427
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Бразилия – Коста-Рика: Коутиньо спас "селесао" от фиаско, Неймар проиграл дуэль VAR, но тоже забил
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Шахтер попрощался с СрнойУкраина — 16:06 300
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Мессі – безхарактерний: як найкращий гравець світу (тимчасово) перетворився у посередністьЧМ 2018 — 13:30 460
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Раванелли официально подписал контракт с киевским АрсеналомУкраина — 12:09 313
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"Сампаоли должен застрелиться с Месси одним патроном". Сокрушительная реакция соцсетей на фиаско АргентиныЧМ 2018 — 10:48 1045
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