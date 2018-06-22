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Коста-Рика – Сербия – 0:1 – видео гола и обзор матча

17 июня 16:58 1817 Читати українською
Коста-Рика – Сербия – 0:1 – видео гола и обзор матча
Коста-Рика – Сербия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Сборная Сербии в матче 1-го тура группы Е минимально переиграла сборную Коста-Рики. Смотрите видео забитого мяча и лучших моментов встречи.

Сборная Сербии сумела удержать минимальное преимущество в поединке против Коста-Рики. В игре, проходившей на встречных курсах, фортуна улыбнулась балканцам, которые отличились на старте второй половины игры.

Коста-Рика – Сербия: Коларов гениальным штрафным принес балканцам победу

Защитник итальянской Ромы Александр Коларов классным ударом со штрафного забил решающий в матче мяч.

Видео гола и обзор матча:

ЧМ-2018 1 тур

Коста-Рика - Сербия: Воскресенье 17 июня 2018

Коста-Рика
Матч окончен
0 : 1
Сербия
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