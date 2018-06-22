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Коста-Рика – Сербия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

17 июня 16:50 629 Читати українською
Коста-Рика – Сербия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было
Коста-Рика – Сербия: стартовые составы на матч чемпионата мира 2018

Коста-Рика и Сербия сыграли в матче 1 тура чемпионата мира 2018 в группе E. Наставники команд определились с основой на игру.

Матч Коста-Рика – Сербия стартовал в 15:00 по киевскому времени. В этой группе также играют Бразилия и Швейцария.

Коста-Рика – Сербия – видео гола

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, Руис, Венегас, Уренья

Сербия: Стойкович, Д. Тошич, Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, Льяич, Митрович

Коста-Рика – Сербия: Коларов гениальным штрафным принес балканцам победу

ЧМ-2018 1 тур

Коста-Рика - Сербия: Воскресенье 17 июня 2018

Коста-Рика
Матч окончен
0 : 1
Сербия
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