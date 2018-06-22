Коста-Рика – Сербия: анонс матча ЧМ-2018

"Футбол 24" представляет анонс матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 в группе Е.

Коста-Рика – Сербия

17 июня, 15:00, Космос-Арена (Самара)

Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

В первом матче группы Е встретятся аутсайдеры четверки. На стадионе в Самаре разыграются настоящие страсти, ведь только победа позволит одной из команд лелеять надежду на выход из группы и дальнейшее продвижение в турнире. Команда, которая потерпит поражение в этом поединке, будет паковать чемоданы домой, ведь компенсация потерянных очков в матчах против Бразилии и Швейцарии выглядит маловероятной.

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Сборная Коста-Рики является номинальным хозяином матча, однако фаворитами поединка подопечных Оскара Рамиреса назвать трудно. Хотя не следует забывать, что команда Наваса заняла первое место на первом этапе отбора в зоне Северной и Центральной Америки КОНКАКАФ, а на финальном уступила лишь Мексике, оставив, в частности, звездные США без ЧМ-2018. Эта команда умеет удивлять соперника, и поклонники "тикос" надеются, что команде удастся повторить достижение 2014 года, когда Коста-Рика вышла в 1/4 мундиаля (причем, голландцам удалось завоевать путевку в полуфинал турнира лишь в серии послематчевых пенальти).

В товарищеских матчах перед мундиалем Коста-Рика не показала ничего невероятного. "Тикос" легко разобрались с Северной Ирландией со счетом 3:0, однако не сумели ничего противопоставить англичанам и бельгийцам, потерпев поражения 0:2 и 1:4 соответственно. Впрочем, не стоит оценивать форму команды по товарищеским встречамам, ведь на чемпионате мира футболисты продемонстрируют совсем другую игру.

Что же касается сербов, то букмекеры считают, что в этом матче именно у них больше шансов на победу. "Орлы" получили путевку на чемпионат мира, заняв первое место в группе D Европейской квалификации, а Уэльс с Бэйлом и Австрия с Алабой и Драговичем будут наблюдать за турниром разве по телевизору. На стадии отбора на мундиаль сербы доказали, что дисциплина в организации игры и агрессивная борьба на каждом участке поля делают возможной победу над любым соперником.

В рамках подготовки к чемпионату мира подопечные Младена Крстаича сыграли 2 матча с представителями Южной Америки. С Чили "белые орлы" потерпели минимальное поражение, а вот матч с Боливией стал праздником голов, игра закончилась со счетом 5:1.

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Если оценивать шансы сербов на выход из группы, то они не будут призрачными только в случае победы на Коста-Рикой. Если со швейцарцами "орлы" вполне могут одержать победу благодаря дисциплине в линиях, то завоевать хотя бы очко в матче с грозной Бразилией будет настоящим достижением.

Если делать прогноз исключительно по составу команд, то сербы имеют преимущество. Имея в составе таких игроков как Милинкович-Савич, Матич, Льяич и Коларов, "орлы" точно навяжут костариканцам свою игру и будут штурмовать ворота соперника на протяжении всего матча. Вся надежда "тикос" в основном будет заключаться в надежности Наваса, который выдал невероятную игру на ЧМ-2014, благодаря чему и попал в мадридский Реал. Также сделать неприятный сюрприз сербам может и капитан Коста-Рики Брайан Руис, который будет разгонять контратаки своей команды.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Сборные Коста-Рики и Сербии не встречались ни разу.

2. На Олимпиаде 1980 года Коста-Рика сыграла с Югославией, "тикос" уступили со счетом 2:3.

3. Коста-Рика забивает хотя бы гол в последних 5 матчах, Сербия праздновала взятие ворот в последних 15 матчах (учитываются только официальные поединки).

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Кадровая ситуация

Обе команды подходят к матчу без кадровых потерь. Защитник Шальке Неманья Настасич пропустил концовку сезона из-за травмы колена, однако сейчас готов помочь своей команде. Впрочем, вряд ли Крстаич выпустит его на поле с первых минут, и единственная потеря сербского защитника вряд ли повлияет на результат матча, ведь у номинальных гостей достаточно квалифицированных исполнителей в защитном звене.

Ориентировочные составы на матч Коста-Рика – Сербия

Коста-Рика: К. Навас, Акоста, Дуарте, Уотсон, Гамбоа, Овьедо, Борхес, Гузман, Кэмпбелл, Руис, Уренья.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Миленкович-Савич, Льяич, Тадич, Костич, Митрович.

Прогноз от Футбол 24 - 1:2

Все-таки, сборная Сербии имеет более квалифицированных исполнителей и демонстрирует более яркую игру. "Орлы" будут доминировать на протяжении всего матча, будут наносить много ударов, а защита соперника не выглядит надежной. Да, Кейлор Навас может выдать несколько сейвов, однако и его игра иногда вызывает вопросы. И вполне возможно, что сербам удастся создать моменты, в которых даже звездный голкипер будет бессильным. Подопечные Крстаича прекрасно понимают, что для выхода из группы им нужна только победа, а настойчивости балканской команде не занимать.

Костариканцы будут строить игру от защиты, надеясь на надежность Наваса и креативность Брайана Руиса. Вполне возможно, что "тикос" даже откроют счет в матче, воспользовавшись ошибкой в защите Сербии. Но в то, что Коста-Рика повторит свое достижение четырехлетней давности, мало верится. Тогда костариканцы воспользовались недооценкой со стороны Уругвая, Англии и Италии, да и именитые соперники, скажем откровенно, не впечатляли своей игрой. Сербия не в том статусе, чтобы считать себя явным фаворитом, поэтому точно отнесется к матчу со всей ответственностью.

Ярослав Сиваковський, Футбол 24