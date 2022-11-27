Япония стала автором одной из самых громких сенсаций ЧМ-2022, обыграв в первом туре Германию. Меньше повезло Коста-Рике, которая ужасно опозорилась против испанцев, пропустив 7 мячей. Потенциальная победа "синих самураев" над андердогом группы не гарантировала им места в плей-офф, нужно было еще дождаться очередной осечки Бундестим. Однако все завершилось несколько иначе.

В стартовой четверти японцы больше контролировали мяч, а "триколор" организованно защищались. Когда-то многообещающий талант Арсенала Жоэль Кэмпбелл, успевший сменить с десяток клубов, пытался брать игру на себя. Но его вспышек было недостаточно – Коста-Рика вообще не угрожала воротам азиатов.

Япония пыталась высоко прессинговать и быстро передвигать мяч, однако в финальной трети появлялись серьезные проблемы. Несколько неточных передач испортили 2-3 опасных подхода "самураев" к середине первого тайма. В общем, команды играли без ворот, а некоторые болельщики откровенно засыпали. Кэмпбелл продемонстрировал пародию на удар – настолько хилый, что это даже стыдно вносить в статистику. Японцы ответили заблокированным выстрелом.

"Мы пришли смотреть не бусидо". Терпение лопнуло даже у комментатора Роберто Моралеса после нескольких жестких фолов. Отличился Контрерас, пошедший в стык прямой ногой и заслуженно получивший первую желтую в матче. Ямане ответил грубостью на грубость – второй "горчичник" не заставил себя ждать. В неуступчивой борьбе, с минимом собственно футбола, завершился первый тайм.

В перерыве Ито и Асано вышли вместо Нагатомо и Уэды. Дождались! Кейлор Навас выполнил божественный сейв после красивейшего выстрела Морито из-за пределов штрафного. Первый удар в створ за 46 минут игры. Японцы вернулись из раздевалки очень заряженными. Коста-Рику зажали в штрафной, еще два опасных удара "самураев" приняли на себя защитники. Команда Луиса Суареса редко переходила в центр поля.

Японцы продолжали нагнетать, Сома целился в дальнюю девятку, но мяч свалился с ноги. Дуарте чуть не привез на ровном месте – Кейлор вовремя вышел из ворот и нивелировал опасность. Тот же Сома из переспективного штрафного пробил над поперечиной. За 20 минут второго тайма "самураи" нанесли 8 ударов (2 в створ), а Коста-Рика отсиживалась в обороне.

А вот и первый контроверсионный эпизод. Ито вырывался на свидание с кипером, Кальво откровенно сфолил на линии штрафной – Майкл Оливер оценил этот фол на желтую. Очевидно, из-за двух защитников Коста-Рики, теоретически успевавших подстраховать. Камада бездарно выполнил стандарт, попав в стенку.

Атаковала Япония, а забила Коста-Рика! Короткое замыкание в обороне азиатов привело к потере мяча перед собственным штрафным, Фуллер технически пробил в дальнюю девятку. Гонда вроде бы дотягивался, но спасти свою команду от пропущенного мяча не сумел. Безумие! Первый же удар костариканцев в рамку завершился голом! "Самураи" сразу побежали отыгрываться, однако "лос-тикос" погасили все пожары у собственных ворот –1:0. Коста-Рика набирает три очка и догоняет японцев с испанцами.